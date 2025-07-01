«Монако» объявил о переходе Ансу Фати

Футбольный клуб «Монако» официально объявил о переходе испанского вингера Ансу Фати из каталонской «Барселоны». Футболист будет выступать за монегасков на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Также соглашение предусматривает возможность полноценного выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что «Монако» сможет в будущем выкупить Фати за € 11 млн.

Фати будет выступать за свой новый клуб под 31-м номером.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Ранее «Барслеона» продлила трудовое соглашение с игроком до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.