«Спартак» сделал заявление после подписания Заболотного

Пресс-служба московского «Спартака» сделала небольшое заявление после подписания Антона Заболотного в клуб. Красно-белые публично обратились к новичку команды.

«Приветствуем Антона в «Спартаке» и желаем добиться с нашим клубом новых больших побед!» — написала пресс-служба «Спартака».

Заболотный присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт сроком на один сезон.

Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах чемпионата России в составе «Химок». Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.