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Гендиректор «Торпедо» Синяев: задачу команда выполнила — мы готовимся к Премьер-Лиге

Гендиректор «Торпедо» Синяев: задачу команда выполнила — мы готовимся к Премьер-Лиге
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев ответил на слухи о возможном недопуске московского клуба в РПЛ на следующий сезон.

— Тем не менее вокруг «Торпедо» сейчас шквал разных домыслов и слухов. У вас есть уверенность, что новый сезон команда начнёт в Премьер-Лиге?
— Мы об этом не думаем — просто работаем. Задачу команда выполнила. Подготовка и работа на трансферном рынке ведутся с прицелом на РПЛ. Наше дело — решать задачи, поставленные руководством, и не забивать голову ничем лишним. Мы профессионалы, а профессионалы действуют, не задумываясь о событиях, на которые они не могут повлиять, — сказал Синяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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