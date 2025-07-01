Гендиректор «Торпедо» рассказал о вовлечённости инвесторов клуба в дела команды

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о вовлечённости инвесторов клуба в дела команды.

— Насколько глубоко вовлечены сейчас в вопросы жизнедеятельности клуба акционеры Кожаев и Сторожук?

— Они всегда были в теме. Я в структуре «Торпедо» два года, и с приходом новых владельцев никаких изменений в структуре клуба не произошло. Как изначально вектор был задан, так ему и следуем. Все финансовые условия выполняются, счета оплачиваются, никаких долгов у нас нет — всё стабильно. Конечно, определённые события могут влиять на настроение, но глобально в плане работы, оперативных согласований ничего не изменилось, — сказал Синяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.