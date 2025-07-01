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В «Торпедо» объяснили, почему самый дорогой игрок клуба Гусман отсутствует на сборе

В «Торпедо» объяснили, почему самый дорогой игрок клуба Гусман отсутствует на сборе
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев отреагировал на слухи в СМИ о том, что один из лидеров команды Ейсон Гусман не хочет возвращаться в расположение клуба после летнего отпуска.

— Правда, что дорогостоящий Гусман не хочет возвращаться в клуб?
— Эту тему чересчур раздули. Надо понимать, что человек находится на другом конце земного шара, и есть определённые проблемы с визами, логистикой. Это бытовые вопросы, и они решаются. У нас в клубе все это понимают. На следующей неделе Гусман должен прибыть в расположение команды, — сказал Синяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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