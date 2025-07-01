В «Торпедо» сообщили о серьёзных планах по усилению команды в летнее трансферное окно

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о планах москвичей по усилению команды в летнее трансферное окно.

— Приобретения под Премьер-Лигу ожидаются?

— Конечно. У нас ожидается большой трансферный поток. Буквально на карандаше несколько очень хороших приобретений. Думаю, в ближайшее время все о них узнают, — сказал Синяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Новый сезон стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».