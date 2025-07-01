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Дмитрий Радченко: у «Спартака» каждый год одно и то же — в клубе не могут найти баланс

Дмитрий Радченко: у «Спартака» каждый год одно и то же — в клубе не могут найти баланс
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о проблемах московского «Спартака».

«Мне кажется, в «Спартаке» умеют считать деньги, потому что клуб в зимнее трансферное окно выделил большую сумму на приобретения. Однако новички не принесли того успеха, которого многие ждали. Теперь новички — главная головная боль для Станковича, потому что он одобрял эти трансферы. Дорогие трансферы «Спартака» — внутренние дела клуба, нужно спрашивать с менеджмента и руководителей. У «Спартака» каждый год одно и то же: в клубе не могут найти баланс с трансферами и тренерами», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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