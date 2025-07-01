«Мне говорили, что я деревянный». «Спартак» презентовал Заболотного ярким роликом

Московский «Спартака» презентовал новичка Антона Заболотного достаточно ярким видеороликом. В нём футболист поведал, что в него мало кто верил и его называли «деревянным». На одном из кадров Заболотный смахивает с себя эмблемы «Зенита» и ЦСКА (за эти команды он играл по ходу своей карьеры).

Заболотный присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт сроком на один сезон.

Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах чемпионата России в составе «Химок». Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.