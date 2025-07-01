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Новый гендиректор «Торпедо» высказался об отъезде Марио Фернандеса из расположения команды

Новый гендиректор «Торпедо» высказался об отъезде Марио Фернандеса из расположения команды
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев высказался об отъезде экс-защитника сборной России, ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандеса из расположения команды, где он находился на просмотре.

— История с Марио Фернандесом закончилась только из-за травмы – или не убедил тренерский штаб?
— Когда я вступил в должность, решение по нему уже было принято тренерским штабом. Поэтому в эту тему я даже не погружался, — сказал Синяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».

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