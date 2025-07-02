«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: где смотреть трансляцию, кто покажет матч клубного ЧМ

Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, в котором встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и мексиканский «Монтеррей». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск.

На групповом этапе соревнования «Боруссия» выступала в квартете F. Дортмундская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Монтеррей» играл в группе Е. Мексиканский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

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