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«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: где смотреть трансляцию, кто покажет матч клубного ЧМ

«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: где смотреть трансляцию, кто покажет матч клубного ЧМ
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Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, в котором встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и мексиканский «Монтеррей». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе соревнования «Боруссия» выступала в квартете F. Дортмундская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Монтеррей» играл в группе Е. Мексиканский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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Какие карточки есть в футболе:

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