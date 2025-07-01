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Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о результатах команды в прошедшем сезоне

Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о результатах команды в прошедшем сезоне
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Генеральный директор московского «Спартака» Олен Малышев высказался о результатах команды в прошедшем сезоне. Напомним, «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Мы совершенно точно неудовлетворены итогами прошлого сезона, но мы рассчитываем, что Деян (Станкович, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») сможет улучшить результаты в нынешнем сезоне», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

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