Президент РПЛ Алаев: согласен, что это самый сложный месяц в истории российского футбола

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о большом количестве скандалов в текущее межсезонье, которые случились в частности с «Химками» и «Черноморцем», не прошедшими лицензирование для выступления в РПЛ, «Торпедо», чей владелец был арестован, а также с нападающим «Сочи» Владимиром Писарским, обвинённом ранее в ставке на матч, в котором принимал участие.

«Это самое сложное межсезонье. Надеюсь, что оно поскорее закончится, и начнётся чемпионат. Согласен с Бабаевым, который назвал этот месяц самым сложным в истории российского футбола», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».