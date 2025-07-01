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Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Реал — Ювентус: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала клубного чемпионата мира начнётся в 22:00 мск 1 июля 2025 года

«Реал» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Реал» Мадрид — «Ювентус» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На текущий момент в четвертьфинал соревнования уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. После завершения группового этапа борьбу за титул в формате плей-офф из одной встречи продолжают 16 клубов, занявших первые и вторые места в своих квартетах.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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