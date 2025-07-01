Гендиректор ЦСКА Бабаев: мы работаем над усилением — два-три новичка максимум

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы подпишут двух или трёх новых футболистов в летнее трансферное окно. ЦСКА в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Ростов».

«Мы работаем на усилением, потому что часть футболистов покинуло команду. Думаю, два-три новичка – это максимум», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».