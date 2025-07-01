Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о переговорах с игроком «Сан-Паулу» Алвесом

Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с игроком «Сан-Паулу» Матеусом Алвесом. Ранее СМИ сообщали, что армейцы близки к завершению трансфера.

«Матеус Алвес есть в шорт-листе. Переговоры ведутся, но давайте дождёмся официальных результатов. В последние годы было много ситуаций, когда футболист был в самолёте, а потом недолетал. Алвес — молодой талантливый игрок, который обладает очень хорошими футбольными качествами. Он рекомендован селекционным отделом и утверждён тренерским штабом. Повторюсь, пока всё на подготовительной стадии», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.