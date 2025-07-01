Глава РПЛ Алаев: ситуация с «Торпедо» очень тревожная — есть угроза целостности чемпионата

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию вокруг «Торпедо». Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.

«Самый сложный вопрос — история с «Торпедо». Нам надо решить вопрос с полноценным составом чемпионата. У меня нет возможности к доступу к уголовному делу по «Торпедо», как и по Писарскому. Мне кажется, что ситуация вокруг «Торпедо» очень тревожная.

Есть уголовное дело — оно может идти годами. А есть дело КДК. Есть прецедент, который мы подзабыли, но он был — футбольный клуб «Чайка». Неприятный, но не новый случай. Есть угроза целостности соревнованию: понижение, очки. Риск действительно есть, варианты различные есть. Мне хочется, чтобы состоялись все 240 матчей в следующем сезоне.

Могут ли быть сложные решения по замене участников? Могут. Мы рассматриваем все варианты», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.