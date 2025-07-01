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Глава РПЛ Алаев рассказал, какие сценарии могут быть вокруг ситуации с «Торпедо»

Глава РПЛ Алаев рассказал, какие сценарии могут быть вокруг ситуации с «Торпедо»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, какие сценарии могут быть вокруг ситуации с «Торпедо». Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.

«Негативный сценарий — если решение КДК будет принято уже по ходу сезона. Это самый негативный сценарий, который мы рассматриваем. Можно заменить участника на основании решения КДК. Первый сценарий — нет оснований для серьезных наказаний. Второй — замена участника. Третий — на разбирательство уйдет время, и тогда придётся снять участника. В КДК работают здравые люди, которые понимают, что им надо принять быстро решение по «Торпедо». Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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