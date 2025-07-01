Гендиректор ЦСКА Бабаев: уход Николича — шок, но не предательство

Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба. Сербский специалист покинул армейцев и возглавил греческий АЕК.

— Получали сигнал об уходе Николича или это стало неожиданностью?

— Да, я испытал шок, но не один, а абсолютно все в ЦСКА. От руководства и до водителей. Сигналов никаких не было. Несколько раз с Марко общался после Суперфинала, для меня это было шоком.

— Как бы вы охарактеризовали решение Николича уйти из ЦСКА? Предательство?

— Ни в коем случае. Мы благодарны Марко за прошлый сезон. Обидно, что так уходит главный тренер после успешного сезона и после построения планов на будущее. Мы не можем не услышать того, что сказал он. Можно спорить, насколько это достаточно или недостаточная причина. Если человек в качестве основной причины называет семью, нельзя осуждать. Но есть чувство обиды, что так случилось, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.