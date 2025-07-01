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«Мы не намерены сдаваться». В ЦСКА прокомментировали решение CAS по делу Влашича

«Мы не намерены сдаваться». В ЦСКА прокомментировали решение CAS по делу Влашича
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение CAS по делу Николы Влашича. Хорват перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» из ЦСКА летом 2021 года. Английский клуб так и не выплатил армейцам полную сумму трансфера. Сейчас футболист выступает за итальянский «Торино». Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма».

«Решение CAS нас не шокировало. Меня уже ничего не шокирует с точки зрения лозунга: «Спорт вне политики». Его можно смело хоронить, больше такого нет. Большая часть европейского мира демонстрирует нам, что это уже история и спорт есть даже в политики. Меня удивило это решение в том ключе, что за месяц до этого в аналогической ситуации не посчитали, что с российской стороны нет никакой сложности с платежами. Если резюмировать, россиянам можно не платить, а Россия платить должна.

Будем переносить дело в Швейцарский федеральный арбитраж. Конечно, понимаем, что шансов немного, но мы не намерены сдаваться», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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