Александр Алаев: в РПЛ сейчас есть турбулентность, но не позор и клеймо

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев считает, что на данном этапе в РПЛ присутствует турбулентность. Напомним, ранее высший российский дивизион не по спортивным причинам покинули «Химки» — подмосковный клуб не получил лицензию РФС-1.

«В РПЛ сейчас присутствует турбулентность. Это не позор и клеймо. Я призываю всех подуспокоиться. Надо спокойно разобраться в каждом отдельном случае.

Сложный этап, но нельзя говорить, что сильно пострадал имидж. С точки зрения продукта всё неплохо», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».