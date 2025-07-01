Гендиректор «Спартака» Малышев назвал задачу команды в новом сезоне

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что в предстоящем сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги перед красно-белыми поставлена задача победы в турнире.

— Какая задача перед «Спартаком» будет в новом сезоне?

— Победа в чемпионате, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В минувшем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал на четвёртом месте, набрав 57 очков за 30 туров. На третьем месте расположился ЦСКА (59), на втором — «Зенит» (66). Впервые в истории чемпионом России стал «Краснодар».

Новый сезон начнётся для «Спартака» матчем с махачкалинским «Динамо» в Москве. Он состоится 19 июля.