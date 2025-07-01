Бабаев: уверен, Николич не договаривался с АЕКом, когда ещё работал в ЦСКА

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о внезапности решения сербского специалист Марко Николича покинуть пост главного тренера армейской команды.

— Марко Николич мог же сказать об уходе из ЦСКА за месяц.

— У него действительно не было решения. Зная Марко, он никогда не поступил бы таким образом: зная за месяц, что договорился с АЕКом, и сообщить нам за три недели до начала сборов. Я уверен, что Марко не договаривался с АЕКом, когда ещё работал в ЦСКА, но, возможно, были какие-то контакты, ведь он хорошо знает Рибалту. Эта страница перевёрнута, мы говорим Марко спасибо. Не бросаем в него камни и пытаемся преодолеть не самый простой период ЦСКА, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.