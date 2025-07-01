Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабаев: уверен, Николич не договаривался с АЕКом, когда ещё работал в ЦСКА

Бабаев: уверен, Николич не договаривался с АЕКом, когда ещё работал в ЦСКА
Комментарии

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о внезапности решения сербского специалист Марко Николича покинуть пост главного тренера армейской команды.

— Марко Николич мог же сказать об уходе из ЦСКА за месяц.
— У него действительно не было решения. Зная Марко, он никогда не поступил бы таким образом: зная за месяц, что договорился с АЕКом, и сообщить нам за три недели до начала сборов. Я уверен, что Марко не договаривался с АЕКом, когда ещё работал в ЦСКА, но, возможно, были какие-то контакты, ведь он хорошо знает Рибалту. Эта страница перевёрнута, мы говорим Марко спасибо. Не бросаем в него камни и пытаемся преодолеть не самый простой период ЦСКА, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Гендиректор ЦСКА Бабаев: уход Николича — шок, но не предательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android