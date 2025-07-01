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Гендиректор «Спартака» Малышев: мы продолжаем работать с агентом Павлом Андреевым

Гендиректор «Спартака» Малышев: мы продолжаем работать с агентом Павлом Андреевым
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера «Спартака-2» Дмитрия Комбарова, а также заявил, что клуб продолжает работать с агентом Павлом Андреевым.

«Окончательного решения по Комбарову нет. С Павлом Андреевым мы продолжаем работать — это один из крупнейших агентов», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

38-летний специалист занял должность главного тренера «Спартака-2» в январе 2024 года. Комбаров выступал в составе красно-белых с 2010 по 2019 год. За этот период он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметится 27 голами и 43 результативными передачами.

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