Глава РПЛ Алаев: интересно сравнить себя с европейскими коллегами, но у нас другая задача

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что сравнение РПЛ с иностранными первенствами является интересной и важной задачей.

«Мне хочется, чтобы мы закрыли все вопросы до старта чемпионата. Очень важно и интересно сравнивать себя с европейскими коллегами, но у нас другая задача. Нам надо получить права на проведение чемпионата дальше, нам нужно выполнить KPI. Мы сделали шаг вперёд, рейтинги растут. Сравнивать РПЛ на федеральном канале и европейский футбол на Okko — неправильно.

Мы так долго шли к утверждению стратегии. Предыдущая стратегия была утверждена аж 10 лет назад. Сейчас мы её единогласно приняли. Ждём утверждения от исполкома. Это радостное событие, которое происходит при негативном фоне», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.