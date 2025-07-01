Гендиректор ЦСКА ответил, чем новый главный тренер Челестини убедил клуб

Гендиректор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил, чем новый главный тренер Фабио Челестини убедил клуб.

— Чем убедил Челестини?

— Тем, что Фабио — действующий обладатель золотого дубля в Швейцарии с «Базелем», который восемь лет не становился чемпионом. Он взял команду в очень сложный момент. Может, прозвучит немного банально, но он — человек футбола, то есть поиграл в разных странах и капитанил в «Марселе», за который выступали Дрогба, Бартез. Это тренер даёт капитанскую повязку в такой непростой команде, что ещё отмечать? У него лидерские качества и характер. Он играет в достаточно смелый футбол, и подспорьем является знание пяти языков. Означает, что он может говорить с любым футболистом по факту, без переводчика, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.