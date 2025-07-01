Президент РПЛ Алаев высказался о корректности жеребьёвки Кубка России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев не сомневается, что жеребьёвка предстоящего группового этапа Фонбет Кубка России была проведена корректно.

Ранее «Динамо» и, по сообщениям СМИ, несколько других клубов РПЛ выразили недоумение проведением жеребьёвки без трансляции. Однако позднее руководители московской команды заявили, что не имеют цели провести жеребьёвку заново.

«У меня нет сомнений в корректности проведения жеребьёвки Кубка России. Нас приучили, что мы видим жеребьёвки, поэтому можно было показать, сделать лучше. Но жребий состоялся, вопросов нет», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.