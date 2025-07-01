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Президент РПЛ Алаев ответил, на каком стадионе «Пари НН» начнёт сезон

Президент РПЛ Алаев ответил, на каком стадионе «Пари НН» начнёт сезон
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, на каком стадионе «Пари НН» начнёт новый сезон.

«Сейчас в Саранске проходит большое совещание. Ситуация простая — есть ограничения на арене «Пари НН», которые не позволят им сыграть на своей арене какое‑то количество матчей. На данный момент резервный стадион — Казань, но клуб пытается заявить другой стадион в Саранске. Для этого необходимо проделать путь и получить разрешительные документы. Если у руководства клуба есть желание сыграть в Саранске, мы поддержим, но нужно выполнить требования. По моей информации, клуб «Пари НН» начнёт сезон на своей арене», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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