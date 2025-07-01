ЦСКА — «Партизан»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 1 июля, московский ПФК ЦСКА в матче Братского кубка встретится с белградским «Партизаном». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Все матчи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля.
Интересно, что ЦСКА и «Партизан» уже встречались в этом календарном году. В марте они провели товарищескую встречу, победителем которой стала команда из России. ЦСКА обыграл соперника со счётом 2:1.
Комментарии
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