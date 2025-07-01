ЦСКА — «Партизан»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 1 июля, московский ПФК ЦСКА в матче Братского кубка встретится с белградским «Партизаном». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Все матчи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля.

Интересно, что ЦСКА и «Партизан» уже встречались в этом календарном году. В марте они провели товарищескую встречу, победителем которой стала команда из России. ЦСКА обыграл соперника со счётом 2:1.