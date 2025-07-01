«Реал» — «Ювентус»: история противостояния команд 1/8 финала клубного чемпионата мира

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Представляем вашему вниманию историю противостояния «сливочных» и «старой синьоры».

Количество матчей: 24

Победы «Реала»: 12

Победы «Ювентуса»: 10

Разность голов: 32:29 в пользу «Королевского клуба».

На текущий момент в четвертьфинал соревнования уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. После завершения группового этапа борьбу за титул в формате плей-офф из одной встречи продолжают 16 клубов, занявших первые и вторые места в своих квартетах.

Самые большие стадионы мира: