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«Иногда игроки нуждаются в конфликтах». Давиде Анчелотти — о Винисиусе Жуниоре

«Иногда игроки нуждаются в конфликтах». Давиде Анчелотти — о Винисиусе Жуниоре
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Бывший помощник главного тренера мадридского «Реала» Давиде Анчелотти высказался о вингере «сливочных» и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре. Анчелотти намекнул, что бразильцу иногда нужно быть втянутым в скандал.

«Винисиус помогал нам побеждать. Он забил два гола в двух финалах Лиги чемпионов, например. Он помог нам одержать много побед, и лично я очень ему благодарен. Но футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах. Некоторые с этим справляются так, как это делали Месси и Марадона. А некоторые идут на конфликт, как Криштиану Роналду. Однако вне поля Винисиус совсем другой. Это человек с большим сердцем», — приводит слова Анчелотти-младшего Marca.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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