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Орещук — о Заболотном: дважды в «Спартак» не зовут — он будет понимать своё место

Орещук — о Заболотном: дважды в «Спартак» не зовут — он будет понимать своё место
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Футбольный функционер Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак».

«Что касается трансфера Заболотного в «Спартак», большой форвард лишним не будет. У них же нет вариативности. Угальде и Гарсия — одноплановые футболисты. Клуб зря отпустил Шамара Николсона. Понятно, что он дорогой и хотел играть. Антон же будет понимать своё место уже как предвозрастной футболист — всё-таки в «Спартак» дважды не зовут. Это нормальный трансфер для глубины состава, для вариативности и для скамейки запасных.

В команде есть Добвня. Он кому-то мешает? Нет. Конечно, нельзя сравнивать Заболотного с Довбней по функциям и остальным качествам. Но Антон должен забить свои два-три гола и помочь «Спартаку». Когда команда станет проигрывать, будет навал, где Заболотный поможет», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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