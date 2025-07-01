«Чья‑то пресс-служба создала эксцесс». В РФС высказались о скандале с жеребьёвкой Кубка

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о проведении жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России. Церемония не транслировалась в прямом эфире.

— Жеребьёвка должна проводиться в прямом эфире?

— Ранее проводилась немного другая жеребьёвка. Впервые в году мы проводили её сразу одну на весь турнир, все этапы соревнования вплоть до финала. Жеребьёвка проводилась не 20 минут, а с учётом грима и всего остального, коллеги провели в студии около трёх часов. С учётом предыдущих лет мы поняли, что жеребьёвка не вызывает такого интереса, представители клубов на неё давно не ходят. Техническая запись имеется. И в полном варианте, и очищенная от перерыва. Специально сняли, чтобы была нарезка и для новостных сюжетов, и чтобы это можно было использовать в течение сезона. Мы будем считать, что в выходной день люди отдыхали и чья‑то пресс-служба создала эксцесс.

— Кто‑то из клубов попросил техническую запись?

— Нет, никто не попросил, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее «Динамо» и, по сообщениям СМИ, несколько других клубов РПЛ выразили недоумение проведением жеребьёвки без трансляции. Однако позднее руководители московской команды заявили, что не имеют цели провести жеребьёвку заново.