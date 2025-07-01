Экс-тренер сборной России Ромащенко: нашей задачей было побороться за победу на чемпионате

Экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал, какие задачи стояли перед национальной командой на домашнем чемпионате мира 2018 года. Напомним, сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня исторической победы России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Мы начали готовиться к чемпионату мира ещё задолго до его начала – через Кубок конфедераций и товарищеские матчи с сильными сборными. Понимали, что нас ждёт. И задачей было не просто выйти из группы, а побороться за титул. Все наши действия были направлены на это. Считаю, что наш тренерский штаб тоже проделал огромную работу. При выборе футболистов мы анализировали очень большое число факторов, понимали также, что и ментальная составляющая играет очень большую роль. Всё суммировалось, складывалось, пробовалось. И, наверное, практически со всеми решениями тренерский штаб попал в точку. Конечно, с помощью футболистов», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.