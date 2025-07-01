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Экс-тренер сборной России рассказал о тактической подготовке к матчу с Испанией на ЧМ-2018

Экс-тренер сборной России рассказал о тактической подготовке к матчу с Испанией на ЧМ-2018
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Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о тактической подготовке к встрече с Испанией на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Напомним, российская сборная сенсационно обыграла испанцев и вышла в четвертьфинал домашнего турнира.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12'     1:1 Дзюба – 41'    

«Мы определили самые сильные места сборной Испании и стали думать о том, как их нивелировать, как действовать. Оставаться в той же системе или что-то менять. Мысли сводились к тому, что нужно перейти на игру в пять защитников, систему 5-4-1. Но это не могло быть только нашим решением. Стали вызывать по одному-два человека на разговоры, спрашивали их мнение и озвучивали своё. Выбор встал такой: или 5-3-2, или 5-4-1. Всё это далось непросто, ведь общего мнения поначалу не было – ни у нас, ни у игроков. Но после тренировок и рассуждений удалось остановиться на втором варианте.

Мы понимали и слабости испанцев. Нами была выведена тенденция: когда вся команда в обороне на своей половине поля, это не шло им на пользу. Именно в таких ситуациях сборная Испании, как правило, и пропускала мячи – это было даже ещё до чемпионата мира. Даже если вспомнить наш гол: пенальти, который пришёл после углового – ему предшествовала достаточно затяжная позиционная атака. Хоть и редкая (смеётся)», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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