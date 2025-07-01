«Воспринял это как личный вызов». Защитник «Реала» Карвахаль — о приходе Трента

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о приходе в клуб англичанина Трента Александер-Арнольда, являющегося конкурентом испанца по игровой позиции.

«Трент феноменально хорошо адаптировался, он фантастически начал ладить со всеми. Он был очень дружелюбным: когда у нас был выходной, он приходил со всеми поесть, он казался очень, очень хорошим парнем. Он уже знал Джуда Беллингема, но при этом общался со всеми.

В профессиональном плане это нормально: в каждой команде есть новые подписания, новые игроки, и я воспринял это как личный вызов: я люблю соревноваться, мне нравится, когда передо мной возникают трудности. Надеюсь, что здоровая конкуренция может сделать команду ещё лучше», — приводит слова Карвахаля The Guardian.