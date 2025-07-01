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В «Торпедо» отреагировали на информацию, что клуб могут исключить из РПЛ по ходу сезона

В «Торпедо» отреагировали на информацию, что клуб могут исключить из РПЛ по ходу сезона
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Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что чёрно-белые не опасаются исключения из Российской Премьер-Лиги в связи с делом о подкупе судей. Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

«Не отвлекаемся на слухи. Есть ли хоть какие-нибудь опасения? Жить в опасениях — не наш принцип. Мы выполняем свою работу, рассчитываем на справедливое решение. Я не могу отвечать за орган, который принимает решение, но уверен, что оно будет непредвзятым», — приводит слова Синяева ТАСС.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

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