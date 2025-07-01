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Непомнящий — о Заболотном в «Спартаке»: у него хватит энтузиазма ещё не на один сезон

Непомнящий — о Заболотном в «Спартаке»: у него хватит энтузиазма ещё не на один сезон
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак». О подписании однолетнего контракта с форвардом красно-белые объявили сегодня, 1 июля.

«Когда клуб берёт какого-то игрока, очевидно, что есть идеи и мысли, как его использовать. Очевидно, что он вписывается в конструкцию, которую готовят тренеры «Спартака». Я не смогу прогнозировать, как сложится судьба Антона в «Спартаке». Но я внимательно смотрел за его последним сезоном — как он отдаётся игре! Он цеплялся за все мячи и был очень полезен. Думаю, у него хватит энтузиазма ещё не на один сезон. Другое дело, как он впишется в конструкцию. Но это дело тренеров. Лично я отношусь к Антону с симпатией. Он доказывает, бьётся, сражается: так было в ЦСКА и «Химках». Будет интересно понаблюдать, насколько Заболотный будет полезен «Спартаку», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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