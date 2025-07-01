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Черчесов обозначил, при каком условии Карпин приведёт «Динамо» к чемпионству

Черчесов обозначил, при каком условии Карпин приведёт «Динамо» к чемпионству
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Станислав Черчесов ответил на вопрос, сможет ли возглавляющий московское «Динамо» Валерий Карпин привести бело-голубых к чемпионскому титулу.

«Если другие клубы разрешат, то да», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в 1976 году. Последний трофей клуба — Кубок России — был завоёван в 1995 году. Прошлый сезон РПЛ «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице. Карпин возглавил бело-голубых этим летом. Ранее специалист работал в «Ростове», также он является главным тренером сборной России по футболу.

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