Мирослав Ромащенко: на ЧМ-2018 Дзюба сделал для сборной России даже больше, чем сам ожидал

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился воспоминаниями о роли нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде во время домашнего чемпионата мира — 2018. Напомним, сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня исторической победы России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Артём стал настоящей глыбой на этом турнире. Своей юморной манерой общения он привносил в команду правильную и нужную расслабленность, но в то же время придавал раскрепощённость и уверенность перед играми или в перерывах. В этом действительно большая заслуга Артёма, его роль невозможно до конца оценить. Наверное, он сделал даже больше, чем сам ожидал», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На чемпионате мира 2018 года в России Артём Дзюба принял участие в пяти встречах, забил три гола и дважды результативно ассистировал партнёрам. Подопечные Станислава Черчесова завершили выступления на турнире поражением от Хорватии в серии пенальти на стадии четвертьфинала.