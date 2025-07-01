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Мирослав Ромащенко: на ЧМ-2018 Дзюба сделал для сборной России даже больше, чем сам ожидал

Мирослав Ромащенко: на ЧМ-2018 Дзюба сделал для сборной России даже больше, чем сам ожидал
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Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился воспоминаниями о роли нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде во время домашнего чемпионата мира — 2018. Напомним, сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня исторической победы России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12'     1:1 Дзюба – 41'    

«Артём стал настоящей глыбой на этом турнире. Своей юморной манерой общения он привносил в команду правильную и нужную расслабленность, но в то же время придавал раскрепощённость и уверенность перед играми или в перерывах. В этом действительно большая заслуга Артёма, его роль невозможно до конца оценить. Наверное, он сделал даже больше, чем сам ожидал», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На чемпионате мира 2018 года в России Артём Дзюба принял участие в пяти встречах, забил три гола и дважды результативно ассистировал партнёрам. Подопечные Станислава Черчесова завершили выступления на турнире поражением от Хорватии в серии пенальти на стадии четвертьфинала.

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