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«Арсенал» объявил о подписании вратаря Кепы Аррисабалаги

«Арсенал» объявил о подписании вратаря Кепы Аррисабалаги
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«Арсенал» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о подписании вратаря Кепы Аррисабалаги, ранее принадлежавшего «Челси».

«Здесь, чтобы поднять уровень. Кепа Аррисабалага — «канонир», — сказано в сообщении лондонского клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Арсенал» выплатит «Челси» £ 5 млн (€ 5,85 млн) за 30-летнего голкипера.

Сезон-2024/2025 Аррисабалага провёл в «Борнмуте» на правах аренды. За этот период он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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