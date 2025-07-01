Юрий Железнов подписал новый контракт с «Уралом»

Полузащитник Юрий Железнов продлил соглашение с «Уралом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.

О сроках нового трудового договора футболиста с клубом на официальном сайте не сообщается. В прошлом сезоне хавбек провёл за команду 28 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Железнов выступает за «Урал» с 2021 года, ранее он играл за «Сатурн».

По итогам прошедшего сезона «Урал» занял четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 59 очков. В стыковых встречах за право выступать в высшем дивизионе российского первенства команда уступила «Ахмату».