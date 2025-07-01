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В «Зените» отреагировали на информацию о сорванном переходе Жерсона из «Фламенго»

В «Зените» отреагировали на информацию о сорванном переходе Жерсона из «Фламенго»
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с трансфером полузащитника Жерсона из «Фламенго». Ранее СМИ сообщали о срыве перехода 28-летнего футболиста в санкт-петербургский клуб. Подчёркивалось, что хавбек принял предложение саудовского «Аль-Насра».

«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошёл в США УМО [углубленное медицинское обследование] и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу. Расчёты с «Фламенго» проходят по графику, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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