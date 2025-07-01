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«Свобода, но ответственность». Ромащенко рассказал о подходе Черчесова на ЧМ-2018

«Свобода, но ответственность». Ромащенко рассказал о подходе Черчесова на ЧМ-2018
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Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова во время домашнего чемпионата мира 2018 года. Напомним, сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня исторической победы России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12'     1:1 Дзюба – 41'    

«Когда команда закончила праздновать в раздевалке, Станислав Саламович разрешил команде спокойно разъехаться по домам. Вроде мы на чемпионате мира, но это было очень мудрое и правильное решение со стороны главного тренера – позволить игрокам побыть с семьями. Но на следующий день все были на базе, многие приехали даже заранее. Кто-то праздновал больше остальных, однако в 12 часов дня в Новогорске все были абсолютно счастливы. Мало кто ожидал такого решения главного тренера, но оно было очень мудрым. Это ещё больше сплотило команду, и игра с хорватами это показала. Уверенность давали победы, но и решения тренерского штаба были очень правильными – они ещё больше мотивировали. Тогда в команде и лозунг был такой: «Свобода, но ответственность.

Я не знаю, что было бы в другой стране, как команда выступила бы не в России. С одной стороны, домашний чемпионат мира – это плюс. Футболисты всё равно уезжали от родных и близких на достаточно длительное время, однако периодически была возможность увидеться. У нас проходили дни открытых дверей, когда семьи приезжали на базу. Была возможность и время провести с ними время. Но при этом была огромная ответственность. Мы находились в своей стране, 95% населения которой смотрели эти матчи и видели, что происходило», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная России завершила выступления на турнире поражением от Хорватии в серии пенальти на стадии четвертьфинала. Станислав Черчесов работал в качестве главного тренера национальной команды с августа 2016 года по июль 2021 года.

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