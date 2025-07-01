Стало известно, что разъярённый Гвардиола сказал судье в конце матча «Сити» и «Аль-Хиляля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбежал на поле сразу после того, как главный судья матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» Хесус Валенсуэла дал свисток об окончании основного времени встречи, завершившегося со счётом 2:2. В дополнительное время сильнее оказалась саудовская команда, победившая с итоговым счётом 4:3.

«Ты шутишь?» — сказал недовольный Гвардиола арбитру, как сообщает RMC Sport.

Подчёркивается, что испанскому специалисту крайне не понравилось, что Валенсуэла не зафиксировал нарушение на нападающем «горожан» Жереми Доку, прорывавшемся к воротам «Аль-Хиляля». Напряжённый диалог между Гвардиолой и судьёй продолжался несколько секунд.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: