Стало известно, что разъярённый Гвардиола сказал судье в конце матча «Сити» и «Аль-Хиляля»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбежал на поле сразу после того, как главный судья матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» Хесус Валенсуэла дал свисток об окончании основного времени встречи, завершившегося со счётом 2:2. В дополнительное время сильнее оказалась саудовская команда, победившая с итоговым счётом 4:3.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
«Ты шутишь?» — сказал недовольный Гвардиола арбитру, как сообщает RMC Sport.
Подчёркивается, что испанскому специалисту крайне не понравилось, что Валенсуэла не зафиксировал нарушение на нападающем «горожан» Жереми Доку, прорывавшемся к воротам «Аль-Хиляля». Напряжённый диалог между Гвардиолой и судьёй продолжался несколько секунд.
Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:
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