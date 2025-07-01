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«Мы сделали страну командой, а команду — страной». Ромащенко — о сборной России на ЧМ-2018

«Мы сделали страну командой, а команду — страной». Ромащенко — о сборной России на ЧМ-2018
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Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Напомним, сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня исторической победы России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12'     1:1 Дзюба – 41'    

«Правильные слова были сказаны Черчесовым по итогам чемпионата мира, я их хорошо запомнил, и они могут быть ответом на этот вопрос. «Своей работой, самоотдачей и желанием мы сделали страну командой, а команду – страной». Это, опять же, в точку. Выступление сборной России на чемпионате мира в 2018 году – это огромнейший успех, который останется таковым на долгие годы. Практически вся страна участвовала в том празднике, и это заслуга не только парней, но и болельщиков. Они повернулись к команде и были с ней всё это время. Это праздник, который вспоминают с теплотой и ностальгией даже спустя столько лет. Что творилось на Никольской и других центральных улицах и площадях по всей стране…

В тот миг после победы над сборной Испанией вся страна была счастлива. Пусть и на мгновение, на несколько минут, но люди испытали волшебные эмоции. Представляете, в такой огромной стране, с нашей территорией – все были счастливы», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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