«Штутгарт» усилился нападающим «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ноа Дарвих перешёл в «Штутгарт». Футболист подписал с командой контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«Я рад, что переход в «Штутгарт» состоялся. Даже когда я был в «Барселоне», регулярно смотрел Бундеслигу и следил за выдающимся развитием этого клуба. Теперь я хочу как можно скорее освоиться, познакомиться с партнёрами по команде и просто усердно работать, чтобы и дальше развиваться в «Штутгарте», добиться успеха с коллективом», — приводит слова Дарвиха сайт «швабов».

Дарвих также выступает за юношескую сборную Германии.