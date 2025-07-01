Стартовый состав ЦСКА на матч Братского кубка с «Партизаном»

Сегодня, 1 июля, московский ПФК ЦСКА в матче Братского кубка встретится с белградским «Партизаном». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Роша, Дивеев, Гаич, Мойзес, Вильягра, Мухин, Кисляк, Глебов, Шуманский, Мусаев.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. В первом матче турнира встречались «Динамо» и белградский ОФК. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0).