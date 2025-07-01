Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стартовый состав ЦСКА на матч Братского кубка с «Партизаном»

Стартовый состав ЦСКА на матч Братского кубка с «Партизаном»
Комментарии

Сегодня, 1 июля, московский ПФК ЦСКА в матче Братского кубка встретится с белградским «Партизаном». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Роша, Дивеев, Гаич, Мойзес, Вильягра, Мухин, Кисляк, Глебов, Шуманский, Мусаев.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля. В первом матче турнира встречались «Динамо» и белградский ОФК. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0).

Календарь Братского кубка - 2025
Турнирная таблица Братского кубка - 2025
Материалы по теме
Есть такая традиция у тренеров ЦСКА — «Партизан» побеждать. Челестини сохранит её
Есть такая традиция у тренеров ЦСКА — «Партизан» побеждать. Челестини сохранит её
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android