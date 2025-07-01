«Зенит» заплатил € 25 млн за Жерсона, деньги поступили на счёт «Фламенго» — Globo

«Зенит» заплатил € 25 млн «Фламенго» за 28-летнего полузащитника Жерсона. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, указанная сумма была зачислена на счёт красно-чёрных сегодня, 1 июля, утром, через несколько часов после того как бразильский футболист прибыл в Рио-де-Жанейро. Напомним, в воскресенье, 29 июня, «Фламенго» покинул клубный чемпионат мира, уступив «Баварии» на стадии 1/8 финала со счётом 2:4.

Ранее СМИ сообщали, что переход Жерсона в санкт-петербургский клуб сорвался, поскольку полузащитник принял предложение «Аль-Насра». Подчёркивалось, что саудовская команда была готова платить игроку € 8,5 млн в год по контракту до конца 2029 года.

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