Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» заплатил € 25 млн за Жерсона, деньги поступили на счёт «Фламенго» — Globo

«Зенит» заплатил € 25 млн за Жерсона, деньги поступили на счёт «Фламенго» — Globo
Комментарии

«Зенит» заплатил € 25 млн «Фламенго» за 28-летнего полузащитника Жерсона. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, указанная сумма была зачислена на счёт красно-чёрных сегодня, 1 июля, утром, через несколько часов после того как бразильский футболист прибыл в Рио-де-Жанейро. Напомним, в воскресенье, 29 июня, «Фламенго» покинул клубный чемпионат мира, уступив «Баварии» на стадии 1/8 финала со счётом 2:4.

Ранее СМИ сообщали, что переход Жерсона в санкт-петербургский клуб сорвался, поскольку полузащитник принял предложение «Аль-Насра». Подчёркивалось, что саудовская команда была готова платить игроку € 8,5 млн в год по контракту до конца 2029 года.

Материалы по теме
В «Зените» отреагировали на информацию о сорванном переходе Жерсона из «Фламенго»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android