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«Фенербахче» работает над трансфером Шкриньяра — Романо

«Фенербахче» работает над трансфером Шкриньяра — Романо
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«Фенербахче» хочет выкупить права на защитника «Пари Сен-Жермен» Милана Шкриньяра, который с января выступал за турецкую команду на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, турецкий коллектив усиленно работает над этим трансфером и уверен в успехе.

В 23 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал две голевые передачи. «Фенербахче» по итогам сезона-2024/2025 финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, дошёл до 1/4 финала Кубка страны, а в Лиге Европы остановился на стадии 1/8 финала.

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