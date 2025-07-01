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Московский «Спартак» сообщил о возвращении в команду трёх футболистов

Московский «Спартак» сообщил о возвращении в команду трёх футболистов
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Защитники Срджан Бабич, Олег Рябчук и полузащитник Данил Пруцев вернулись в расположение московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды в клубных соцсетях. Новость сопровождается видеозаписью работы футболистов в тренажёрном зале во время летних сборов.

«Срджан Бабич, Данил Пруцев и Олег Рябчук — с командой! Как же мы рады их видеть», — говорится в публикации пресс-службы в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, на июль у «Спартака» запланированы три матча. 6 июля подопечные Деяна Станковича встретятся с «Крыльями Советов», 18 июля красно-белые сыграют с махачкалинским «Динамо», 25 июля — с калининградской «Балтикой».

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